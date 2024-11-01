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Trump advierte a Taiwán que no declare la independencia, horas después de la cumbre con Xi Jinping de China

Trump advierte a Taiwán que no declare la independencia, horas después de la cumbre con Xi Jinping de China

«No busco que nadie se independice», declaró el presidente estadounidense a Fox News el viernes, al término de su cumbre de dos días con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín.Trump había afirmado anteriormente que no se había comprometido en ningún sentido respecto a la isla autónoma, que China reclama como parte de su territorio y no ha descartado tomar por la fuerza."Sabes, se supone que debemos viajar 15.289 kilómetros (9.500 millas) para librar una guerra. No busco eso. Quiero que se calmen. Quiero que China se calme."

| etiquetas: taiwan , china , trump , independencia
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7 comentarios
10 2 0 K 119 actualidad
#4 Onaj
¿Por qué iban a declarar la independencia si ya son independientes?

Trump a su bola.
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azathothruna #7 azathothruna
#6 China ya las tenia desde los 60 creo
Asi que se la hubiera jugado si se atrevian ir por ese camino.
Ahora es menos apuesta y mas esperar lo inevitable
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ipanies #1 ipanies
China ya tiene el ok de Trump para invadir y Trump ni se ha dado cuenta de que les ha dado ese permiso... o_o
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#5 Forestalx
#1 Están jodidos, en efecto.
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azathothruna #2 azathothruna
Bueno taiwan, eso te pasa por confiar en los carepalida.
Mas aun, lei que son muy dependientes de energia importada.
Lo de ormuz les esta doliendo.
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#6 Forestalx
#2 Nunca debieron renunciar a las armas nucleares.
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Format_C #3 Format_C
Japón ya ha dicho que si China mainland invade China Taiwan se va a meter.

Entre Alemania rearmandose y Japón rearmandose nos vamos a otra gran guerra (patriótica)
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menéame