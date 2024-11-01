Trump advierte a Taiwán que no declare la independencia, horas después de la cumbre con Xi Jinping de China

«No busco que nadie se independice», declaró el presidente estadounidense a Fox News el viernes, al término de su cumbre de dos días con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín.Trump había afirmado anteriormente que no se había comprometido en ningún sentido respecto a la isla autónoma, que China reclama como parte de su territorio y no ha descartado tomar por la fuerza."Sabes, se supone que debemos viajar 15.289 kilómetros (9.500 millas) para librar una guerra. No busco eso. Quiero que se calmen. Quiero que China se calme."