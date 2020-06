Trump admite que "un pequeño porcentaje" se contagiará de coronavirus en su mitin en Oklahoma

Evento al que se espera que asistan gran cantidad de personas, se celebrará en un espacio cerrado. Tulsa contabiliza más casos, un total de 1.825, que cualquier otro condado del estado. La campaña de Trump no se hace responsable de que los asistentes al mitin se contagien y pidió no demandar en caso de que así sea. Se repartirán mascarillas, aunque no será obligatorio llevarla puesta. Trump ha afirmado que muchos americanos se ponen la mascarilla como un acto político contra él y no como medida preventiva.