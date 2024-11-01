Trump acusado de 'traición repugnante' por parte de la base de fans de MAGA después de los últimos comentarios [ENG]

Donald Trump enfrentó acusaciones de "traición absolutamente repugnante" por parte de sus propios partidarios del MAGA tras admitir: "No pienso en nadie", cuando se le preguntó sobre el costo financiero que su guerra en Irán está cobrando a los estadounidenses.
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*La otra posibilidad es que hubiese dicho que esta atacando iran para forrarse, por la pasta, por el petroleo, para especular en bolsa, para aniquilar a los que le llevan la contraria, porque se lo ordenan los sionazis o cualquier otra de las cosas que si son ciertas...