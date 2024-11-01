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Trump acusado de 'traición repugnante' por parte de la base de fans de MAGA después de los últimos comentarios [ENG]

Trump acusado de 'traición repugnante' por parte de la base de fans de MAGA después de los últimos comentarios [ENG]

Donald Trump enfrentó acusaciones de "traición absolutamente repugnante" por parte de sus propios partidarios del MAGA tras admitir: "No pienso en nadie", cuando se le preguntó sobre el costo financiero que su guerra en Irán está cobrando a los estadounidenses.

| etiquetas: trump , traición , maga
11 3 0 K 174 leopardsatem
6 comentarios
11 3 0 K 174 leopardsatem
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Sincero es...
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#4 Celsar
#1 y los otros sin dinero y sin móvil
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wata #5 wata
El deterioro cognitivo es tal que ya muestra claramente que se la suda todo y todos...salvo ganar pasta y el oro, sobre todo el color dorado, como las urracas, aunque ellas son más inteligentes.
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johel #2 johel *
Para una cosa con un minimo de sentido* que ha dicho aunque sea de casualidad...

*La otra posibilidad es que hubiese dicho que esta atacando iran para forrarse, por la pasta, por el petroleo, para especular en bolsa, para aniquilar a los que le llevan la contraria, porque se lo ordenan los sionazis o cualquier otra de las cosas que si son ciertas...
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Fernando_x #6 Fernando_x
Da igual, le votarán igual.
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#3 fremen11
Se lo está currando para las midterm.....
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menéame