publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
22
clics
Trump acusa a Xi de conspirar contra EE UU junto a Putin y Kim Jong-un
El presidente recuerda a su homólogo chino el sacrificio de los soldados estadounidenses para ayudar a China durante la II Guerra Mundial
|
etiquetas
:
trump
,
eeuu
,
cona
,
rusia
4
1
9
K
-39
actualidad
9 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YeahYa
¿Alguien entiende la estrategia de este hombre?
0
K
19
#2
DatosOMientes
#1
¿Crees que tiene una?
2
K
27
#3
Graffin
#1
Hacer todo el ruido posible para que nadie hable de cómo se están enriqueciendo el y sus amigos a costa de la gente.
2
K
24
#4
nosomosnaiderl
#1
Estrategia errática.
0
K
6
#5
Charles_Dexter_Ward
#1
#0
->
www.meneame.net/story/trump-acusa-xi-conspirar-contra-eeuu-putin-kim-j
1
K
30
#8
Cosmos1917
*
Le declaras una guerra económica a casi todo el mundo y luego cuando ves que la cosa ha salido al revés sales a llorar cuando algunos se juntan para pasar de tus mierdas....TTQR.
No me cansaré de repetirlo, en el llamado "occidente" nunca hemos tenido a gente más ignorante e iletrada tomando decisiones. Supongo que estas cosas pasan cuando caen los imperios y sus lacayos consigo...
1
K
14
#9
janatxan
Habló de putas La Tacones.
0
K
11
#6
javipe
Y Pedro Sánchez? No lo ha puesto en ese grupo de acérrimos enemigos?
0
K
9
#7
fremen11
Que HDLGP el zanahorio, ver si se acuerda que nosotros les ayudamos a que se independizasen de los británicos y nos devuelve la pasta que nos debe, puto payaso
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
No me cansaré de repetirlo, en el llamado "occidente" nunca hemos tenido a gente más ignorante e iletrada tomando decisiones. Supongo que estas cosas pasan cuando caen los imperios y sus lacayos consigo...