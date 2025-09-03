edición general
Trump acusa a Xi de conspirar contra EE UU junto a Putin y Kim Jong-un

El presidente recuerda a su homólogo chino el sacrificio de los soldados estadounidenses para ayudar a China durante la II Guerra Mundial

comentarios
YeahYa
¿Alguien entiende la estrategia de este hombre?
DatosOMientes
#1 ¿Crees que tiene una?
Graffin
#1 Hacer todo el ruido posible para que nadie hable de cómo se están enriqueciendo el y sus amigos a costa de la gente.
nosomosnaiderl
#1 Estrategia errática.
Cosmos1917
Le declaras una guerra económica a casi todo el mundo y luego cuando ves que la cosa ha salido al revés sales a llorar cuando algunos se juntan para pasar de tus mierdas....TTQR.

No me cansaré de repetirlo, en el llamado "occidente" nunca hemos tenido a gente más ignorante e iletrada tomando decisiones. Supongo que estas cosas pasan cuando caen los imperios y sus lacayos consigo...
janatxan
Habló de putas La Tacones.
javipe
Y Pedro Sánchez? No lo ha puesto en ese grupo de acérrimos enemigos?
fremen11
Que HDLGP el zanahorio, ver si se acuerda que nosotros les ayudamos a que se independizasen de los británicos y nos devuelve la pasta que nos debe, puto payaso
