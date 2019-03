Truculento caso de presuntos abusos sexuales de un cura de Talavera a una menor

Todo comenzó cuando la denunciante pasaba por un momento delicado por la separación de sus padres. Una excursión del colegio al Camino de Santiago les hizo entablar cercanía por lo que el sacerdote comenzó a recibirla en el despacho parroquial para tratarla espiritualmente, según el relato de la víctima. En esos encuentros, sin precisar cuándo, habrían comenzado los abusos. La joven ha denunciado que la maltrataba físicamente y psíquicamente: “me llamaba puta. Me decía que no valía nada, que nadie me iba a creer y que me mataba si lo contaba”