Los trucos publicitarios que nos ‘cuelan’ en el supermercado

Hoy en día son cada vez más las personas que quieren llevar a cabo una dieta sana y proporcionársela también a sus hijos o cualquier otra persona cuya alimentación dependa de ellas. Para lograrlo, el primer paso muchas veces es guiarse por la etiqueta de los productos que adquieren, pero esa no es siempre la mejor opción. No porque mientan, pues legalmente no pueden hacerlo, pero sí porque pueden utilizar todo tipo de trucos que, en muchas ocasiones, dan lugar a conceptos nutricionales muy equivocados.