Las tropas estadounidenses fueron informadas de que la guerra contra Irán era «parte del plan divino de Dios», según afirma un organismo de control (EN)
Un grupo defensor de la libertad religiosa afirma que 200 soldados enviaron quejas sobre sus superiores, que utilizaban retórica cristiana extremista para justificar la guerra.
etiquetas
irán
eeuu
guerra
religión sionismo
israe
actualidad
5 comentarios
#2
BastardWolf
Y resulta que los que viven en el medievo son otros...
3
#4
themarquesito
Diría que es duplicada
www.meneame.net/story/tropas-ee-uu-les-ha-dicho-guerra-iran-armagedon-
1
#1
Javi_Pina
Cristiana o judía?
0
#3
Grahml
#1
Anaranjada básicamente.
‘President Trump has been anointed by Jesus to light the signal fire in Iran to cause Armageddon and mark his return to Earth’
0
#5
Gilántropo
¡Amigo! ya tenemos al culpable de los bombardeos de colegios y hospitales. Ya solo es cosa de capturarlo y juzgarlo. ¡Que caiga toda nuestra ira sobre sus actos!
0
