Trolls de los siglos XVIII y XIX  

Hoy os traigo, amigas, un compendio del very very best del machirulado con el que se topó la primera y la segunda ola del feminismo. Para que, quien no lo conozca en profundidad, sepa cómo fue el machista medio, intelectual o no, y constate que no ha variado absolutamente nada con respecto al actual: y tanto sus chistes, mofas, viñetas y hasta memes de hoy son una copia de las prácticas de entonces. Incluso sin estos haber conocido qué decían aquellos.