El triunfo del bulo: cómo la desinformación es cada vez más protagonista

En el parking de Bonaire no había centenares de muertos. A Mateo no lo mató un magrebí. La boxeadora argelina Imane Khelif no era un mujer trans. Y los inmigrantes no comen perros y gatos en Springfield (EE.UU.) 2024 ha estado marcado, informativamente, por el bulo. Un fenómeno que no es nuevo, en absoluto, pero que este año ha embarrado de falsedades y teorías de la conspiración muchos de los asuntos más relevantes y de interés.