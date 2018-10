Triturados vivos, arrojados a la basura, gaseados... el cruel destino de los pollitos macho

Igualdad Animal denuncia la cruda realidad a la que se enfrentan los pollitos macho que no pueden poner huevos. Como para la industria avícola "no sirven", los separan de las hembras al nacer y los juntan a los débiles y los que no cumplen los estándares deseados para tirarlos a contenedores y aplastarlos vivos con mazas.