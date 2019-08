La triste historia de la niña que fue violada 43.000 veces

Karla Jacinto. Ese es el nombre de la mexicana que, cuando apenas contaba 12 años, vivió un calvario después de que un joven la raptase y la obligase a prostituirse durante más de cuatro años. Según ella cree, un total de 43.200 veces. «Empezaba a las 10 de la mañana y acababa a medianoche. Algunos hombres se reían de mi porque yo lloraba. Tenía que cerrar los ojos para no ver lo que sucedía. Llegó un momento en el que no sentía nada. Me golpeaban con una cadena, con los puños, me pateban, me tiraban del pelo, me escupían en la cara...»