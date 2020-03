TripAdvisor, la voz del pueblo

Esto es una carta de amor a esa querida y amada plataforma donde cualquiera puede destruir un negocio o una vida laboral. Parezco exagerado ¿verdad? Pues esperad a leer esto. Lo de carta de amor, obviamente, es sarcasmo, por si alguien no lo ha pillado.En primer lugar, la creación de un perfil sobre un establecimiento es totalmente ilegítima, pues puede ser cualquiera y si no hay un propietario que lo reclame, la web se adueña de ese perfil, al que por supuesto, cuando susodicho propietario descubre su existencia no podrá reclamar que se borre.