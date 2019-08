Tripadvisor toma de su propia medicina: pide que se respete su imagen

Tripadvisor ha tomado de su propia medicina, que no es otra de que se publiquen informaciones manipuladas, sin contrastar, y por supuesto sin la autorización de los afectados. El portal turístico publica cualquier opinión contra hoteles y restaurantes por personas que no tienen que demostrar que han utilizado sus servicios, pero ahora no acepta que los organizadores de un desfile anti gay previsto en Boston hayan utilizado su imagen como posible patrocinador.