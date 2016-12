Hablamos y hablamos sobre lo mal que se escribe en las redes sociales. Yo, fiel usuaria de Twitter, trato de defenderme abandonando las cuentas que no respetan, aunque solo sea un poco, las normas ortográficas, gramaticales y léxicas. Respeto demuestra, a mi entender, respeto por sus seguidores. No les aplico el mismo rasero a los medios informativos dominicanos. Los sigo porque me gusta estar informada. Y aquí sí que no me libro de alguna que otra barrabasada.