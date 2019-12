Trinitario Casanova: "Me condenaron a pagar 108.000 euros"

"Cuando he dicho que compro y vendo en cinco minutos es porque soy capaz de hacerlo si la oferta me interesa", afirma el promotor y presidente del Grupo Baraka. "Me enfadé y me hubiese enfadado con cualquier gobierno, fuese el PP o el de Pancho Villa", dice, sobre la paralización de la recalificación de unos terrenos en Murcia. Sobre la demanda que le ha puesto al BBVA por la Operación Chamartín: "Prefiero que el BBVA me dé un millón de metros cuadrados que 713 millones de euros"