Desconozco cómo empezó este personaje en la política. No me interesa. Abogado, cartagenero, miembro egregio del Opus Dei, autor de un libro olvidable sobre Shakespeare, imagino que del mismo modo que otros juegan al golf o se dedican a amasar dinero. Un trabajo de los que cuentan a la hora de las valoraciones de sus iguales. “¿Shakespeare? Ah, sí, Shakespeare”. No creo que lo haya leído nadie que no sea un subalterno, y yo, por vicio.