Los tribunales frenan a Ayuso: el aborto y Telemadrid, los últimos varapalos, pero no los únicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atraviesa en los últimos meses una racha complicada en los tribunales, con varias resoluciones judiciales que han puesto en cuestión actuaciones clave de su Gobierno. Los últimos revés han llegado esta misma semana en relación con el derecho al aborto y con la controvertida reforma de la ley de Telemadrid.