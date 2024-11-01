edición general
Los tribunales frenan a Ayuso: el aborto y Telemadrid, los últimos varapalos, pero no los únicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atraviesa en los últimos meses una racha complicada en los tribunales, con varias resoluciones judiciales que han puesto en cuestión actuaciones clave de su Gobierno. Los últimos revés han llegado esta misma semana en relación con el derecho al aborto y con la controvertida reforma de la ley de Telemadrid.

#3 laruladelnorte
Cabe destacar que, en la Comunidad de Madrid, la mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a clínicas privadas, una situación que refleja las dificultades existentes para realizar este procedimiento dentro del propio sistema sanitario público.

Vaia,vaia...cualquiera pensaría que negocian con los abortos.
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#3 Como siempre pasa con los delincuentes hay que seguir el rastro de dinero.
manzitor #6 manzitor
#3 Como ocurre en CLM, sin ir más lejos.
Delay #2 Delay
Menudo spam de El Plural, ¿no?
9 de sus 25 últimos envío al mismo sitio:
www.meneame.net/user/nereira/history
#4 guillersk
Jueces wokes
Bolgo #1 Bolgo
Ayuso negligente y prevaricadora, da igual cuando leas esto
