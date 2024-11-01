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El Tribunal Supremo fija criterio contra el abuso en la contratación temporal de personal laboral en las Administraciones públicas tras la sentencia de TJUE

La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de fecha 11 de mayo de 2026, de conformidad con la sentencia del TJUE de 14 de abril de 2026 (asunto Obadal), argumenta que la contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la Constitución Española

| etiquetas: interinos , sentencia , supremo , criterios , abuso temporalidad
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7 comentarios
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efectogamonal #3 efectogamonal
#2 Supongo que se aplicará ésta misma ley para ambos casos, interinos y personal laboral {0x1f525}
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efectogamonal #1 efectogamonal *
A través de concurso-oposición o concurso.

Se acabó la discusión {0x1f525}
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ayatolah #2 ayatolah *
#1 Pero eso es específico para personal laboral, por lo que he visto así rápidamente.
De los funcionarios interinos, sus reclamos de funcionarización directa o de las convocatorias extraordinarias exclusivas para interinos (que se saltan los principios de igualdad y mérito), no se pronuncian.
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yabumethod #5 yabumethod
Osea que pueden abusar igual que cuelquier empresario. Fantastica administración tenemos.
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#4 Kapnobatai *
Disculpad, podríais definir que es un interino? Ya que en estos temas se habla mucho de los interinos y hace un tiempo se tenía más claro pero ahora con los cambios en los tipos de contratos que se pueden hacer y con la UE detrás del tema de la temporalidad la cosa ha cambiado un poco... Por lo menos en el sector que yo conozco...
También está el tema de que las contrataciones en la administración pública existen a muchos niveles, desde ayuntamiento o una administración a nivel estatal... Puede…   » ver todo el comentario
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efectogamonal #6 efectogamonal
#4 Interino: sustituto del funcionario de carrera {0x1f525}  media
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efectogamonal #7 efectogamonal
#4 Personal laboral {0x1f525}  media
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