Tribunal neerlandés rechaza autorizar la pesca de arrastre de fondo en zona protegida

La sentencia fue calificada de “histórica” para la protección marina por un grupo de organizaciones ambientalistas, que consideran que ese tipo de pesca es “una práctica destructiva en las áreas marinas protegidas” Se trata de la primera sentencia en Europa en la que un tribunal ha confirmado que los gobiernos tienen la responsabilidad de regular adecuadamente el impacto de la pesca de arrastre de fondo en esas zonas, según las organizaciones. El tribunal indicó que la pesca de arrastre en esa zona protegida de la red Natura 2000 es, en contr