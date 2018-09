El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de la contaminación del aire en la UE y pide "medidas más efectivas"

El Tribunal de Cuentas alerta en materia de exposición al aire: (1) la salud de la ciudadanía europea "no tiene todavía la suficiente protección", (2) las medidas implementadas por Bruselas a lo largo de los últimos años "no han producido el impacto esperado"; y (3) el "ingente coste humano y económico" que se deriva de todo ello "todavía no se ha traducido en medidas adecuadas para toda la Unión Europea". Las partículas, el NOx y el ozono "son los contaminantes atmosféricos responsables de la mayoría de muertes prematuras la población expuesta