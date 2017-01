Un tribunal condena a certificadora de prótesis mamarias PIP a pagar 60 millones de euros a víctimas

El escándalo de las prótesis mamarias de la compañía francesa Poly Implant Prothèse (PIP) fue descubierto en marzo de 2010. La empresa utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico en vez del gel Nusil autorizado, que declaraba utilizar. La certificadora alemana se limitaba a controlar los documentos del fabricante, y no la silicona utilizada. En su decisión, el tribunal notó que TÜV Rheinland no verificó "la adecuación entre la adquisición de los diversos componentes necesarios y la fabricación de los implantes mamarios".