edición general
1 meneos
17 clics

Un tribunal concede la incapacidad permanente con una pensión vitalicia de más de 1.700 euros a un trabajador adicto a la cocaína y al alcohol

El Juzgado de lo Social Número 1 de Palencia ha concedido el pago de una pensión de incapacidad permanente en su grado de absoluta a un trabajador que es adicto a la cocaína y al alcohol y que presenta múltiples dolencias a consecuencia de las mismas.

| etiquetas: tribunal , concede , incapacidad , permanente , pensión , vitalicia , 1.700
1 0 2 K -2 actualidad
14 comentarios
1 0 2 K -2 actualidad
dunachio #10 dunachio
Menudo titular. La pensión se la dan porque está hecho un cascajo, confirmado por un perito médico y los tribunales. Porque leyendo el titular parece que se la han dado como premio por farlopero.
1 K 24
gitamon #11 gitamon *
#7 lo pone en la entradilla #10
0 K 18
SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
#11 Por eso es sensacionalista, porque el titular da a entender una cosa y la notica es otra.
Ves, nunca te acostarás sin saber una cosa más.
0 K 12
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones *
No os empalméis que no le dan la incapacidad permanente por cocainómano, se la dan por reventao.

"Presenta migraña cefalea muy intensa pulsátil, recurrente, hemicraneales de inicio agudo, en región hemi-frontotemporal izquierda (sien), acompañada de cortejo vegetativo, inestabilidad, sonofobia y fotofobia, precisando acostarse".
Además, el trabajador sufre "alteración de personalidad y psico emocional persistente, cronificada a pesar del tratamiento psicofarma

…   » ver todo el comentario
1 K 22
HeilHynkel #9 HeilHynkel
¿Hermann Tertch?
0 K 14
#1 Alcalino
mientras use el dinero para reahabilitarse...
0 K 10
ChatGPT #3 ChatGPT *
#1 jajajajaja, pa’eso va a ser, sí
1 K 28
gitamon #8 gitamon *
#1 lo usará pa' irse de putas #3



disculpad, es que soy mu basto hablando
0 K 18
gitamon #4 gitamon
#1 sin dinero no te puedes rehabilitar?
0 K 18
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
Soy adicta al aguacate
Mi abogado se pondrá inmediatamente con el caso
Aquí hay futuro!

Los detectives privados se pensaron para casos como este

Porque cualquiera podríamos pensar que la eutanasia se le queda corta:
"Presenta migraña cefalea muy intensa pulsátil, recurrente, hemicraneales de inicio agudo, en región hemi-frontotemporal izquierda (sien), acompañada de cortejo vegetativo, inestabilidad, sonofobia y fotofobia, precisando acostarse"
"padece episodios previos de aura…   » ver todo el comentario
0 K 7
#2 Beltza01
Encima premio.
0 K 7
Pertinax #5 Pertinax *
#2 No es magia. Son tus muy puestos.
1 K 29
ChatGPT #6 ChatGPT
#2 a hora a pagarle la fiesta a cargo de los presupuestos del estado, Y sin carrera política!!
0 K 10
Ovlak #12 Ovlak
#2 Pues como si te quedas amputado de brazos y piernas por pegartela a 200 por la carretera. Para una incapacidad permanente se valora la capacidad de trabajar, no los motivos por los que llegó a ella.
0 K 13

menéame