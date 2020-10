Tres veces han paralizado ya los ensayos sobre vacunas del Covid-19: lo raro es que no pase más

Dos de cuatro. Ya van dos ensayos clínicos de vacunas contra la COVID-19 que tienen que detenerse por motivos de seguridad en Estados Unidos. De hecho, uno de ellos se ha paralizado ya dos veces, el de AstraZeneca. Y aún así, no es una mala noticia. No es buena, ojo, pero debería dejarnos tranquilos. Primero tuvieron que parar el ensayo de la vacuna de Oxford/AstraZeneca – porque un paciente desarrolló una enfermedad neurológica, por si alguien no lo recuerda –, y ahora la de Johnson&Johnson.