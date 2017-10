Las tres veces en 8 días que Rajoy pudo evitar este desastre y no quiso

Se mandaron señales claras de que si Puigdemont convocaba elecciones autonómicas , quizá no fuera necesario aplicar el 155, cuyas consecuencias son imprevisibles. Y ante la presión y esa oferta, este jueves Puigdemont se da por vencido. Cumpliendo el plazo que le daba Rajoy al activar el 155, decidió este jueves disolver el parlamento catalán y convocar elecciones autonómicas. No era un movimiento estratégico, no era un farol. Era una rendición. Puigdemont ofreció su rendición, pero Rajoy dijo no .