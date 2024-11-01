Tres palestinos muertos por disparos de militares israelíes en la Franja de Gaza

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este sábado de la muerte de tres "terroristas" palestinos y de otro más heridos al ser tiroteados tras aproximarse a militares israelíes en suelo gazatí. El Ejército israelí ha dado cuenta así de varios incidentes en los que efectivos de la División Gaza desplegados en el sur del enclave palestino identificaron a "cuatro terroristas que cruzaron la Línea Amarilla y se aproximaron de forma que suponían una amenaza inminente".