Tres opciones para el cambio de hora: una visión global

La respuesta sensata al trilema es multifactorial. Depende la latitud, porque las contraprestaciones de cada opción están asociadas a ella. Depende también de cómo sean los horarios con las regulaciones actuales. Los países adelantan o retrasan sus hábitos según su preferencias. Cada opción concreta puede ir a favor o en contra de estas preferencias y ser, por tanto, más o menos popular. Todas las opciones tienen haters: quien no le gusta madrugar, quien no le gusta remolonear y quien no le gusta que alteren dos veces al año el reloj.