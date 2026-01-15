edición general
Tres meses sin ventanas en un instituto de Madrid: "Sale vaho de las bocas de los alumnos"

El IES Cardenal Cisneros es un gran edificio de tres plantas que cuenta con una galería de 63 metros de largo y 21 metros de altura con grandes ventanales

Aguarrás #1 Aguarrás
Joder.
Estudié ahí y ya con ventanas, en invierno es frío de cojones. o_o
Precioso palacio, pero la arquitectura de la época estaba reñida con la eficiencia energética, no cabe duda.

Pd: Peperonis ladrones. :peineta:
verocla #2 verocla *
#1 Doctorado en COU
Cerca andaban los billares de plaza españa :troll:
Presi007 #4 Presi007
Daniel explica que los trabajos comenzaron en octubre y que ahora se ha ampliado el plazo, al menos, hasta febrero. Ya podían empezar antes!!!
lonnegan #3 lonnegan
Se les va de las manos lo del vapeo en edad escolar :-D
#5 laruladelnorte
Desde la Consejería de Educación señalan que las obras en el IES Cardenal Cisneros “se están desarrollando con normalidad, según lo planificado”. Añaden que “se están acometiendo por fases para que afecten lo menos posible a la actividad docente del centro” y que está previsto que los trabajos finalicen próximamente.

Todo va según lo planificado y además,sus ñiños no van a ese cole...
