Tres menores intentan estrangular a un hombre en Madrid Río tras pedirle dinero y tabaco

Fue entonces cuando dos personas más, de rasgos similares al primero, se acercaron por la espalda y atacaron a Julián. Mientras uno le cogió del cuello por medio de la técnica del «mataleón», los otros dos se abalanzaron sobre él y le vaciaron los bolsillos: «Me tiraron al suelo mientras seguía apretándome fuerte del cuello y me quitaron las tarjetas, el teléfono móvil y las llaves del coche». Pese a que la ofensiva no duró más de un minuto, el grado de violencia empleado fue tal que la víctima pensó que de esta no salía.