Tres días llevan disparada la contaminación del aire en Gijón, se espera un agravamiento

En alerta sigue la zona del Lauredal , presenta hoy una media de las 24 horas de 58 µg/m3 de Pm10 y así llevan 3 días y con picos de 127 µg/m3 . Hay que recordar que esta estación el Principado no la contabiliza en el protocolo de contaminación, se ve que los vecinos de la zona no respiran. En alerta sigue la zona de Monteana, donde presento una media de las 24 horas de 50 µg/m3 de Pm10, donde el Principado no datos horarios que seguro que fueron muy malos, tampoco la tiene en cuenta para el protocolo de la contaminación.