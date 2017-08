Tres casos de izquierda antiinmigración en Europa

Aunque no os lo creáis, en esta tabla con la posición oficial de los partidos, el Partido Comunista Húngaro dijo NO a los refugiados. De hecho, hasta el partido socialdemócrata húngaro (MSZP), se abstuvo y pidió no acudir a votar, pero no llego a pedir el sí. Más importante todavía, ¿quién fue el único partido que pidió acoger a los refugiados? El Partido liberal Húngaro. Los liberales, la derecha progre que sólo piensa en el dinero. Este es un ejemplo perfecto de que el mal llamado marxismo cultural es realmente liberalismo cultural.