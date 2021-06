Los tres "bulos" de Ayuso sobre las más de 6.000 muertes en las residencias de Madrid durante la primera ola

El ex consejero de Políticas Sociales de la CAM Alberto Reyero deja claro que los protocolos de la vergüenza no eran borradores, que la gestión de los geriátricos estaba en manos de la Comunidad de Madrid y no de Pablo Iglesias y que Ifema no fue un "hospital milagro". Los datos recopilados por Infolibre muestran que en los veinte días posteriores a la aprobación del protocolo fallecieron 5.343 mayores en los geriátricos regionales sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en todo ese periodo –6.352 personas–.