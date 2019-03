Tres altos cargos regionales investigados por prevaricación en Guadarrama

Se están investigando a tres altos cargos regionales de la Comunidad de Madrid por el caso de prevaricación en el Parque de Guadarrama. Una adjudicación "no era legal" y la propia Comunidad de Madrid reconoció "errores graves en el procedimiento",ya que "no fue el adecuado y se estableció unos usos que no son autorizables en un espacio protegido". Por otro lado,también el actual subdirector general de Espacios Protegidos y el codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama "están siendo investigados" en relación a un "procedimiento..