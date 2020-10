El tratamiento experimental que recibió Trump costó 85.000 euros

Lo cierto es que el cóctel es experimental y la Casa Blanca se gastó en torno a 100.000 dólares (unos 85.000 euros) en el tratamiento, según desveló el diario The New York Times. Además de que la promesa de Trump actualmente es inviable desde el punto de vista económico y ético, también es totalmente ilegal. De hecho, la empresa ha incurrido en una ilegalidad en EEUU al suministrar el medicamento a Trump, por ser un paciente que no se ha presentado a ensayos clínicos voluntarios.