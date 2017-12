Trasladado de urgencia a una clínica el ex presidente peruano Alberto Fujimori ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ha sido trasladado este sábado de urgencia desde la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Perú (DIROES), donde cumple condena, hasta la clínica Centenario de Pueblo Libre por una bajada de tensión y no responder al tratamiento.