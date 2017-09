Tras el último terremoto de México, es el momento de reconocer que no estamos preparados para el siguiente

Ayer México volvió a temblar y esta vez el resultado ha sido devastador: más de 200 muertos, decenas de edificios destrozados y mucha mucha confusión. A diferencia del terremoto del 8 de septiembre, esta vez el sistema de alerta sísmica mexicano se activó justo en el mismo momento del terremoto y no antes. No fue un fallo. La cercanía del epicentro (a unos 75km de la capital) impidió que las alarmas anticipasen el terremoto con suficiente antelación. No pasó así hace unas semanas, cuando las alarmas sonaron hasta dos minutos antes de que comen