Tras ser acusada de encubrimiento, Hillary Clinton lamentó no haber despedido a un miembro de su equipo acusado de acoso

Hillary Clinton expresó su arrepentimiento por sólo haber sancionado y no despedido a un miembro de su equipo de campaña de 2008 que había sido acusado de acoso sexual por una subordinada. "Si tuviera que hacerlo de nuevo, no lo habría mantenido", escribió la ex candidata demócrata a la Casa Blanca en un largo texto publicado en su página de Facebook el martes por la noche. En 2007, una mujer integrante de su equipo de campaña y que trabajaba bajo las órdenes de Burns Strider, asesor para los temas religiosos, acusó al hombre de acoso sexual