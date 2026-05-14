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Tras la muerte de Miño, alertan de la presencia de veneno mortal para perros en el parque forestal de Beade (Vigo)

Tras la muerte de Miño, alertan de la presencia de veneno mortal para perros en el parque forestal de Beade (Vigo)

La muerte de un perro llamado Miño por envenenamiento en Vigo ha sembrado la preocupación entre los dueños de mascotas. A través de redes sociales alertan de la presencia de veneno en el parque forestal de Beade, en concreto en la zona del camiño da Fraga en la que indican que hay jaulas para cría de conejos. Los tutores de Miño ya han dado aviso al Seprona.

| etiquetas: miño , envenamiento , veneno , parque forestal , beade , camiño da fraga , conejos
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3 comentarios
6 4 0 K 95 Abuso_Animal
salteado3 #1 salteado3
Cuando veo noticias en las que el titular es nombre propio del animal y luego predicado ya no entro.

Es periodismo infantilizado.
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#2 Pixmac
#1 El titular es mío, no del periódico. Siempre intento que tanto titular como entradilla tengan la mayor información posible. No soy periodista pero infantil un rato largo xD xD xD
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#3 intotheflow
#1 La muerte de un animal en concreto, cuya foto ilustra la noticia, genera alerta y moviliza a las autoridades.
En otros casos puede que tengas razón, pero en este me parece más un recurso para generar empatía que una infantilización del periodismo.
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menéame