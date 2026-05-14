Tras la muerte de Miño, alertan de la presencia de veneno mortal para perros en el parque forestal de Beade (Vigo)

La muerte de un perro llamado Miño por envenenamiento en Vigo ha sembrado la preocupación entre los dueños de mascotas. A través de redes sociales alertan de la presencia de veneno en el parque forestal de Beade, en concreto en la zona del camiño da Fraga en la que indican que hay jaulas para cría de conejos. Los tutores de Miño ya han dado aviso al Seprona.