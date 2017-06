“Tras una fuerte discusión” por Miguel Lorente

Detrás de una fuerte discusión se esconde un débil argumento, aquel que trata de reducir la violencia de género a una suma de agresiones, y el homicidio a una cuestión cuantitativa. La violencia de género es el silencio entre cada golpe, el silencio de una sociedad que sabe que ahora mismo hay más de 1600 mujeres que son maltratadas cada día y no dice nada hasta que no haya una fuerte discusión. El silencio de las familias que conocen la violencia que sufre su hija, su hermana, su amiga, su madre… y no comentan nada porque es un tema de pareja.