Tras un feminicidio, las abuelas cuidan y suplen a un sistema que las ignora

Un feminicidio trae múltiples repercusiones para los hijos e hijas de las mujeres asesinadas. Hay algunos niños y niñas que, al no tener otros familiares, acaban bajo la tutela de la administración en acogida o en un centro de menores. Cuando no es así, las que asumen la mayor responsabilidad de cuidados son las familias maternas, en especial las abuelas. No hay cifras oficiales porque ni los informes anuales del Consejo General del Poder Judicial ni del Ministerio de Igualdad en relación con la violencia machista recogen esta información.