Transportistas - COVID-19. Encuentra los servicios que necesitas

Los transportistas estáis trabajando sin descanso, para intentar hacer llegar a toda la población, sobre todo, mercancías de primera necesidad. No es el mejor momento para vosotros: La mayoría de alojamientos y las áreas de servicio no están funcionando, lo que implica que, no podéis dormir, ducharos o comer caliente. Mapa en el que podrás ver todos los establecimientos que tienes a tu disposición...¿en qué alojamientos puedes dormir?, ¿dónde puedes comer caliente y dónde puedes asearte?, ¿en qué gasolineras puedes repostar?