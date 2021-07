Transporte marítimo: Ever Given confidencial [Ing]

En marzo, el Ever Given encalló en el canal y lo bloqueó durante seis días. Finalmente liberado el 29 de marzo, Ever Given, en lugar de recibir una disculpa por el accidente, fue incautado cuando Egipto exigió $ 993 millones por "pérdida de negocios y reputación". Esa demanda se redujo posteriormente a $ 550 millones. La liquidación final fue menos de la mitad. Egipto tenía razón al afirmar que la Autoridad del Canal sufrió una pérdida de reputación, pero no se dio cuenta de que el litigio reveló detalles vergonzantes sobre su administración