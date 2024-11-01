"Transportamos tus tesoros": la creativa campaña publicitaria que lanzó la empresa de la escalera utilizada para el robo en el Louvre

Una empresa alemana, que se vio involucrada inadvertidamente en el robo del Museo del Louvre después de que una de sus escaleras fue utilizada en el atraco, está aprovechando al máximo la publicidad gratuita con el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria. La firma Böcker, con sede en Werne, publicó esta semana en redes sociales la famosa imagen de su escalera mecánica para transportar muebles que se extiende hasta un balcón exterior de la Galería Apolo del Louvre. "Cuando necesitas moverte rápido", reza un cartel con la imagen.