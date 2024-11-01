La transición médica se sitúa en algún punto entre la lobotomía y la homeopatía [eng]

Un nuevo estudio finlandés publicado el sábado pasado ha causado consternación al mostrar resultados desfavorables, a largo plazo, de quienes se sometieron a una transición médica. Entre los adolescentes que se sometieron a dicha transición, la morbilidad psiquiátrica aumentó drásticamente. Su salud mental no mejoró tras el tratamiento y, de hecho, empeoró con el tiempo. Para quienes conocen la evidencia, los hallazgos no fueron ninguna sorpresa. Si bien es útil, se trata de un estudio más que apunta en la misma dirección.