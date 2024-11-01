La transición médica se sitúa en algún punto entre la lobotomía y la homeopatía [eng]

Un nuevo estudio finlandés publicado el sábado pasado ha causado consternación al mostrar resultados desfavorables, a largo plazo, de quienes se sometieron a una transición médica. Entre los adolescentes que se sometieron a dicha transición, la morbilidad psiquiátrica aumentó drásticamente. Su salud mental no mejoró tras el tratamiento y, de hecho, empeoró con el tiempo. Para quienes conocen la evidencia, los hallazgos no fueron ninguna sorpresa. Si bien es útil, se trata de un estudio más que apunta en la misma dirección.
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Si alguien quiere transicionar, que no sea a los 5 ni a los 9. Se puede esperar a los 18 y buscar maneras de abordar este tema sin tener que medicar u operar.
Cada vez que aparece un estudio, los de siempre a intentar validar sus tontearías, se mira y nada, y así hasta la proxima.
Go to #3 y dejar de intoxicar.
Tiene que haber otro camino que no sea tomar el cuerpo de un individuo sano y transformarlo antes de que se haya desarrollado. Es digno de Mengele.
Lo acabas de hacer: que haya medicamentos comunes que no se recomiendan con esa edad no quiere decir que no hay medicamentos y tratamientos que se recomienden con esa edad... menuda basura de argumento.
Y por supuesto que se recomiendan, los indices de suicidios y sufrimiento psicológico de personas con disforia de genero no tratadas es preocupante, y una vez tratadas de su padecimiento mejoran y el riesgo de suicidios baja con un factor de arrepentimiento
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El estudio,
1- Solo analiza personas con problemas de salud mental previa, y la salud mental previa es clave: El estudio sugiere que el mayor riesgo de mortalidad no se debe necesariamente a la transición (o falta de ella), sino a los problemas de salud mental severos preexistentes debido a la censura y persecución previa que muchos de estos jóvenes ya tenían antes de acudir a las clínicas de género, motivados por la persecución social y
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El estudio que he comentado es el mismo -he puesto hasta lo autores- y ya se ha denunciado que se entresaca frases de las conclusiones en vez de ir al estudio, para decir lo que no dice...
Pero parece que te va a dar igual tu has venido aquí a lo que has venido...