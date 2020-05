Tranquilos, tenemos un plan

Que no hay más plan que el del Gobierno más bien parece una obviedad, no un chantaje o una mentira. No existe alternativa jurídica o política mejor que el estado de alarma si no se quiere un desconfinamiento dejado únicamente a la buena fe de los ciudadanos, y se pretende retener la capacidad de ordenar su comportamiento y restringir su movilidad. En realidad, no están discutiendo sobre la conveniencia del estado de alarma. La disputa va sobre quién lo gestiona a partir de ahora, cuando empiezan las buenas noticias. A los demás nos pasa lo que