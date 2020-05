El ‘trancazo’: la gran pandemia que políticos y periodistas menospreciaron

"Ya tenemos el dengue en Madrid, que no había de ser menos que las demás capitales de Europa. Pero, según dice un periódico, donde se ha notado principalmente la vista de la epidemia ha sido en las oficinas públicas. ¡Bah! Pues entonces no hay que alarmarse. En las oficinas públicas siempre ha habido muchos dengues". Se publica que aquella afectación no era contagiosa ("esta enfermedad no se propaga por contagio"), se le quita importancia ("más que enfermedad, [es] una pasajera dolencia") y además (...)