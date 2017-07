Este fenómeno se dio a conocer en 1990 como el efecto Dunning-Kruger, publicado en el Journal for Personality and Social Psychology. Pone de manifiesto este efecto: "Si la persona carece de habilidades para producir una respuesta correcta, también está condenada con la inhabilidad para saber cuando sus respuestas, o las de cualquier otro, son correctas o no."