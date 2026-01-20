edición general
3 meneos
10 clics

El tramo donde descarrilaron los trenes fue reformado con la participación de una empresa vinculada a Koldo

El exasesor ministerial trabajó como consultor para la misma empresa que aparece vinculada con la zona donde ocurrió el accidente

| etiquetas: adif , accidente
3 0 11 K -69 actualidad
6 comentarios
3 0 11 K -69 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
los trabajos fueron adjudicados a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por varias constructoras, entre las que figura AZVI, junto a otras compañías del sector (...) la empresa AZVI también aparece citada, de forma independiente, en el caso PSOE, una investigación judicial en curso que analiza presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas y relaciones empresariales vinculadas al entorno del exasesor ministerial Koldo García y al Ministerio de Transportes durante la etapa de

…   » ver todo el comentario
0 K 19
obmultimedia #5 obmultimedia
#4 Solo para enfangar.
0 K 10
Tommywenttohollywood #6 Tommywenttohollywood
#5 estoy de acuerdo contigo. se vienen rios de mierda por todas partes para vender su libro.
0 K 6
Tommywenttohollywood #2 Tommywenttohollywood
Se va a poner la cosa muy tensa.
0 K 6
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 Bulo y sensacionalismo amarillista de ese panfleto, Koldo estaba de consultor para obras en el extranjero.
2 K 24
Tommywenttohollywood #4 Tommywenttohollywood
#3 sip, aún así va a dar mucho juego ;
0 K 6

menéame