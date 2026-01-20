·
3
meneos
10
clics
El tramo donde descarrilaron los trenes fue reformado con la participación de una empresa vinculada a Koldo
El exasesor ministerial trabajó como consultor para la misma empresa que aparece vinculada con la zona donde ocurrió el accidente
|
etiquetas
:
adif
,
accidente
#1
YSiguesLeyendo
los trabajos fueron adjudicados a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por varias constructoras, entre las que figura AZVI, junto a otras compañías del sector (...) la empresa AZVI también aparece citada, de forma independiente, en el caso PSOE, una investigación judicial en curso que analiza presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas y relaciones empresariales vinculadas al entorno del exasesor ministerial Koldo García y al Ministerio de Transportes durante la etapa de
…
» ver todo el comentario
0
K
19
#5
obmultimedia
#4
Solo para enfangar.
0
K
10
#6
Tommywenttohollywood
#5
estoy de acuerdo contigo. se vienen rios de mierda por todas partes para vender su libro.
0
K
6
#2
Tommywenttohollywood
Se va a poner la cosa muy tensa.
0
K
6
#3
obmultimedia
#2
Bulo y sensacionalismo amarillista de ese panfleto, Koldo estaba de consultor para obras en el extranjero.
2
K
24
#4
Tommywenttohollywood
#3
sip, aún así va a dar mucho juego ;
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
