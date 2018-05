El traje del Emperador  

Uno de mis mejores amigos —que sí se ha leído la sentencia íntegramente— me ha recomendado que no publique esta entrada. Que, al fin y al cabo dentro de un mes nadie se acordará de esto. Que no me queme en el aquelarre, vamos. Una cita para ilustrar la entrada: "Allí donde no hay justicia es peligroso tener razón". Francisco de Quevedo