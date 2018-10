La leyenda mexicana de La Llorona sigue impactando. Ahora, del creador de las míticas películas de Saw, Expediente Warren e Insidious, James Wan, presentó el nuevo tráiler producido por Warner. The Curse of La Llorona ambientada en los años 70, presenta a Linda Cardellini, quien interpreta a una mujer viuda con dos hijos y que cruzará en su vida, una presencia sobrenatural que aterrorizará a su familia.