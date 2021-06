Trailer de la precuela de los Sopranos [ENG]  

The Many Saints Of Newark es la precuela cinematográfica de la innovadora y premiada serie dramática de HBO "Los Soprano". Sigue al joven Anthony "Tony" Soprano mientras crece en una de las épocas más tumultuosas de la historia de Newark, convirtiéndose en un hombre justo cuando los gánsteres rivales empiezan a alzarse y a desafiar el dominio de la todopoderosa familia del crimen DiMeo sobre la ciudad, cada vez más desgarrada por la raza.